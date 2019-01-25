РИАМО - 25 янв. В переговорной офиса на Пресненской набережной в международном центре «Москва-Сити» мужчина устроил погром, он повредил оборудование, а затем на подземной парковке оторвал госномер у автомобиля Rolls-Royce, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 24 января в 18:57 в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы поступило сообщение о мелком хулиганстве по адресу: Пресненская набережная, дом 8/1.

«Примерно в 18:00 клиент компании, находясь в офисе организации по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 8/1, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», на 16 этаже в переговорной в результате неудачных бизнес переговоров, находясь в агрессивном, неадекватном и возбужденном состоянии, выражался грубой нецензурной бранью, разбил и повредил различное оборудование организации», - сказал собеседник агентства

По его словам, дебошир повредил оборудование на общую сумму более миллиона рублей. Также на подземной парковке международного делового центра мужчина оторвал с автомашины Rolls-Royce госномер с переднего бампера, после чего уехал на Audi А6.