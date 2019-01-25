РИАМО – 25 янв. ФСБ ликвидировало в Московском регионе нарколабораторию, изъято около 40 килограммов наркотических веществ, сообщает «Интерфакс».

«ФСБ в ходе операции ликвидирована нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения, организованная двумя жителями Москвы с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин», - говорится в сообщении.

После формирования необходимой доказательной базы наркоторговцы задержаны с поличным.

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