РИАМО - 25 янв. Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Янтарный подмосковной Балашихи, в котором погибли два человека, сообщается на сайте ведомства.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило в МЧС в 20:37. Горела квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Дом не газифицирован. До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 30 человек, из них пятеро - дети.

«По предварительным данным, при проведении ремонтных работ в одной из квартир многоэтажки взорвался газовый баллон. Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре Московской области», - говорится в сообщении.

Также 24 января следственные органы организовали проведение доследственной проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона и возгорания в одной из квартир Балашихи.