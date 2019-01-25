РИАМО - 25 янв. Движение транспорта на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная» затруднено из-за утреннего ДТП, в ходе которого грузовой автомобиль повредил контактный провод, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Бетономешалка порвала провод на столбе на востоке Москвы утром в пятницу. На месте работают оперативные службы города. Трамваи и троллейбусы начали курсировать по измененным маршрутам. Задерживаются трамваи №№12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы №№24, 30, 53.

«Движение в городе рабочее – пять баллов. Есть проблемы на шоссе Энтузиастов. У метро «Авиамоторная» ограничено движение в центр до одной полосе. Чинят контактную сеть, которую зацепил грузовик. Движение в центр сильно затруднено. Лучше объезжать по СВХ, Щелковскому шоссе или Рязанскому проспекту», – говорится в сообщении.

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