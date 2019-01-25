РИАМО - 25 янв. Эксперты считают, что в первой половине 2019 года цены на натуральное молоко поднимутся максимум на 15%, пишет в пятницу газета «Известия».

«С 16 января в полном объеме начало действовать новое требование о маркировке молокосодержащей продукции: на упаковке теперь должна быть контрастная надпись о содержании растительных жиров. Это может отпугнуть покупателей, которые предпочтут настоящее молоко, вслед за этим повысится и цена на него», - говорится в сообщении.

Решение о маркировке Совет Евразийской экономической комиссии принял в июле 2018 года, тогда также был изменен технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции». В полном объеме данные поправки начали действовать с 16 января 2019 года. Эти нормы ужесточили требования к маркировке продуктов с содержанием растительных масел и уточнили классификацию.

«Товарам дали новое наименование: «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Плюс к этому производители обязаны делать контрастную надпись на упаковке: «Содержит растительные жиры». Ее размер должен составлять не менее 3 миллиметров», - поясняется в статье.

Из-за новой маркировки упаковки цены на молочные продукты с растительными жирами не снизятся, а вот стоимость натурального молока может повыситься на 5–10% в течение первого полугодия 2019-го, пояснила заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В свою очередь директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев согласился, что цена натуральной молочной продукции вырастет. Стоимость молока без заменителей жиров может вырасти на 10-15%.

А член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев высказал мнение, что цены на молочные продукты вырастут в первую очередь из-за повышения НДС и стоимости бензина. Также значительную роль играет рост курса валют, так как доля импортных составляющих в молочной отрасли доходит до 60%.

Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов считает, что россияне будут неохотно приобретать продукцию с сообщением о содержании в ней растительных жиров.

«Выбирая между продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сыра, и самим сыром, покупатели охотнее станут приобретать последний. Ведь между ними огромная разница», - пояснил Белов.

Он подчеркивает, что такая ситуация приведет к тому, что спрос на продукцию с растительными жирами может упасть, а потребность в молочной продукции, напротив, вырасти.

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