РИАМО - 25 янв. Пьяная ссора между мужчина закончилась убийством в Коломенском городском округе, подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Он уточнил, что накануне утром на улице Пароходная в Коломенском городском округе с проникающим ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп уроженца Мордовии 1990 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области – ранее судимый житель Коломенского округа 1954 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.

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