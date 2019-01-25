РИАМО - 25 янв. В Совете Федерации подготовили законопроект, которым в России в 2020 году вводится платная регистрация всех устройств, работающих в сотовых сетях - от мобильного до счетчиков ЖКХ, сообщает РБК.

«Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Соответствующий законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев», - говорится в сообщении.

В ближайшее время данный документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать все мобильные устройства по номеру IMEI. Физлица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за рубежом устройства на сайте госуслуг. В документе речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и так далее.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые так же, как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», - пояснила Бокова.

Она уточнила, что данная услуга будет платной, но ее стоимость не превысит 100 рублей. Сведения об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Также операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Для этого в России будет создана база этих номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.

Зарегистрировать новый телефон, купленный за границей, нужно будет в течение нескольких месяцев, иначе его заблокируют.

«Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован», - добавила Бокова.

Кроме того, заблокировать мобильный телефон можно будет и в случае кражи.

Для уже используемых мобильников в законопроекте предусмотрена «амнистия», которая продлится от трех до пяти лет, после чего устройства все равно надо будет зарегистрировать.

Под действие данного закона не попадут въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются SIM-картами зарубежных операторов.

«Основной задачей этого законопроекта должна быть борьба с телефонными кражами. Эффективных механизмов для борьбы с оборотом краденых телефонов пока нет, и законопроект действительно может решить проблему, так как вору не будет смысла красть телефон, который можно заблокировать дистанционно», - пояснил представитель Российской ассоциации товаропроизводителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов.