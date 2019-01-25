РИАМО - 25 янв. На подмосковных водителей наденут «умные» головные уборы, распознающие утомление – специальные нейрокепки, считывают состояние человека и предупреждают о возникновении критической ситуации, пишет в пятницу газета «Подмосковье Сегодня».

В Подмосковье уделяют большое внимание внедрению инноваций в транспортной сфере. Например, рейсовые автобусы в регионе оснастят уникальной системой видеоконтроля, следящей за расписанием перевозчиков.

«Еще одна новинка, которую могут внедрить в скором времени, – нейрокепки, которые не дают уснуть за рулем. Разработчики из компании «Нейронет» обсуждают возможность снабжения этими устройствами водителей школьных автобусов региона», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, прибор помогает предупредить критическую ситуацию на дороге. Нейрокепка контролирует активность головного мозга, проверяя такие показатели, как утомление, потеря концентрации и ряд других.

«Устройство получает сигнал с лобной части головы водителя. В тот момент, когда человек уже готов заснуть, специальный браслет, входящий в комплект, начинает вибрировать, а сама кепка издает громкий звук», – пояснил глава компаний «Нейроматикс» и «Нейро Тонус» Владимир Статут.

Нейрокепки уже активно покупают компании-перевозчики, в том числе из Московской области. Стоимость набора составляет 9,9 тысячи рублей.

Скоро появится версия устройства, работающая вместе с мобильным приложением (его сейчас тестируют). В этом случае кепка обойдется в 3-4 тысячи рублей, однако придется дополнительно оплачивать подписку за пользование приложением. С его помощью перевозчики смогут в режиме онлайн следить за состоянием водителя.