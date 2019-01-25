РИАМО - 25 янв. Автомобиль на улице Обручева в Юго-Западном округе Москвы врезался в припаркованный автобус, в результате ДТП один человек погиб, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«На улице Обручева, дом 31 машина наехала на стоящее транспортное средство. Один человек погиб, один пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент выясняются.

По данным «Мосгортранса», легковой автомобиль столкнулся со стоявшим на остановке автобусом № 224. В городском транспорте никто не пострадал.

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