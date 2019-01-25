РИАМО - 25 янв. Суд признал виновными 20-летнюю Марию Ребгун и ее соучастника 23-летнего Владислава Горбаковского в покушении на убийство и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего на севере Москвы, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Ребгун и Горбаковского.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму, сопряженное с разбоем) и пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», – сказала Иванова.

По ее словам, следствием и судом установлено, что в августе 2017 года Ребгун, испытывая личную неприязнь к бывшему парню, желая получить информацию о личной переписке последнего, приняла решение организовать его убийство и похищение мобильного телефона. Для этого она вступила в преступный сговор со своим знакомым Горбаковским, который за денежное вознаграждение согласился совершить убийство молодого человека.

«С целью исполнения задуманного Ребгун передала знакомому фотографию парня, информацию о месте его жительства и передвижении. В сентябре 2017 года Горбаковский, проследовав до подъезда жилого дома по улице Коптевской в городе Москве, напал на потерпевшего и нанес ему множественные удары топором, ранее приобретенным совместно с Ребгун», – уточнила Иванова.

Она добавила, что пострадавший от полученных повреждений потерял сознание, а Горбаковский, полагая, что он выполнил все зависящие от него действия, похитив мобильный телефон потерпевшего, скрылся с места происшествия. Молодого человека госпитализировали, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. На следующий день молодые люди были задержаны.

«Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования Ребгун вину в инкриминируемых деяниях не признала, Горбаковский дал признательные показания, изобличающие соучастников в совершении указанных преступлений», – отетила собеседница агентства.

Приговором суда Ребгун назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Горбаковскому – в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, заключила Иванова.