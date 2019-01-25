РИАМО - 25 янв. Цифровые участки, на которых жители других регионов РФ смогут проголосовать на выборах губернаторов и законодательных собраний, протестируют в пилотном режиме в Москве в текущем году, пишет газета «Коммерсант».

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова рассказала президенту Владимиру Путину о планах технологического усовершенствования избирательной системы и предложила расширить возможности голосования не по месту регистрации. По ее словам, систему дополнительно обкатают в Москве в 2019 году.

«Мобильный избиратель» как раз дает такие возможности, чтобы люди, которые будут находиться в день голосования (8 сентября – ред.) в Москве, а не в своем регионе, смогли в Москве на специально оборудованных цифровых участках проголосовать за своего губернатора, заксобрание во всех тех регионах, областях и краях, где будут выборы», – отметила Памфилова.

По такой логике в этом году могут получить право голосовать в столице жители более двух десятков регионов: уже сейчас на 8 сентября намечены выборы 13 заксобраний и 16 глав субъектов РФ, отмечается в материале.

В 2018 году «Мобильный избиратель» уже применялся на президентских выборах, а также на выборах регионального уровня, в частности выборах мэра Москвы: для этого вносились поправки в региональное избирательное законодательство и подписывались соглашения с соседними регионами, избиратели которых планировали голосовать в столице. Всего систему опробовали 7 миллионов человек.

К 2021 году, когда пройдут и выборы в Госдуму, по всей стране глава ЦИК предложила открыть «около 5 тысяч цифровых участков, которые вообще снимают барьеры, чтобы наши избиратели могли, находясь в другом регионе, уже проголосовать не только на федеральных выборах, но и региональных».