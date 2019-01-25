РИАМО – 25 янв. Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы, посвященные организации обороны Ленинграда в 1941-1944 годах, сообщает Газета.ru.

«Большая часть обнародованных документов связана с «Дорогой жизни», единственной транспортной магистралью, которая соединяла осажденный Ленинград с тылом СССР», – говорится в сообщении.

В частности, опубликовано постановление Военного совета Ленинградского фронта, изданное 24 ноября 1941 года, о возведении зимней дороги через Ладогу. Именно по ней в Ленинград доставляли продукты, топливо, оружие, боеприпасы и другие необходимые вещи.

Общее число грузов, перевезенных по знаменитой трассе, составило свыше 1,6 миллиона тонн, а за время блокады по ней эвакуировали более 1,3 миллиона человек.

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Полностью город освободили 27 января 1944 года. За время блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.