РИАМО - 25 янв. Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту пропажи из фондохранилища Государственного исторического музея старинной иконы XVI века «Богоматерь Смоленская Шуйская», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В отдел полиции «Китай-город» УВД по ЦАО от представителя организации поступило сообщение о пропаже предмета, представляющего историческую и художественную ценность. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают лицо, совершившее хищение раритета.

Старинная икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» таинственно исчезла из Государственного Исторического музея. В августе 2018 года она вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея после экспонирования в Мурманском художественном музее, но в начале декабря 2018 года хранитель не выдал икону на плановую выставку. По данному факту было назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена.

Шуйская икона Божией Матери – одна из нескольких чудотворных икон Богородицы, с которыми связывают избавление Руси от чумы, которая распространилась летом 1654 года. С 1930-х годов икона считается утерянной. Пропавшая в Историческом музее икона является списком, то есть репликой подлинной иконы, но тоже древним и очень ценным. Эксперты оценивают ее стоимость приблизительно в 4 миллиона рублей.