РИАМО - 25 янв. В столице в пятницу впервые пройдет «Московский день студента», с утра и до вечера на 32 площадках по всему городу учащихся московских вузов будут ждать десятки бесплатных развлечений и образовательных программ, а на ВДНХ пройдет премьера песни «Зачетная Москва», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Студентов ждут интеллектуальные игры и экскурсии, встречи со знаменитостями и успешными предпринимателями, рэп-баттл и студенческий стэндап, праздничные программы на катках и бесплатное катание на лыжах и сноуборде. Особенным подарком станет новая песня, которую участники группы «Интонация» сочинили и записали специально для московских студентов», – отмечается в материале.

Премьера песни «Зачетная Москва» состоится на заключительном мероприятии «Московского дня студента» – на ледовой дискотеке, которая пройдет на катке «Ракета» на ВДНХ.

«Мы часто общаемся с молодежью, со студентами, проводим встречи, мастер-классы для ребят. И вот на одной из таких встреч нам предложили написать песню о московском студенчестве. Конечно, мы идею поддержали. Вместе накидали тезисы и довольно быстро родилась песня о студенчестве – «Зачетная Москва». Это песня о мечтах, планах на будущее, о том, как много возможностей есть в Москве – городе-генераторе уникальных идей, как поется в песне, а также о самореализации и важности быть вместе. <…> Надеемся, что 25 января, во время празднования Дня студента на ВДНХ, когда состоится премьера песни, ребята нас поддержат, и мы вместе прокачаем этот замечательный вечер!» – рассказали солисты группы «Интонация» Денис Гладкий и Александр Новиков.

Ледовая вечеринка на катке «Ракета» на ВДНХ пройдет в пятницу с 18:00 до 22:00. Гостей ждут выступления известных музыкантов, веселые конкурсы и флэшмобы. Премьера песни «Зачетная Москва» состоится в 19:30.

Билеты на ледовую вечеринку «Московского дня студента» распространяли бесплатно в столичных вузах – их получили 2 тысячи учащихся.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.