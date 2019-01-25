РИАМО - 25 янв. Трамваи и троллейбусы начали курсировать по измененным маршрутам на востоке Москвы из-за обрыва контактного провода грузовым автомобилем, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

Трамваи встали из-за бетономешалки, порвавшей провод на востоке Москвы утром в пятницу. На месте работают оперативные службы города.

«На шоссе Энтузиастов (у метро «Авиамоторная») грузовой транспорт зацепил провода, контактная сеть повреждена. Задерживаются: трамваи №№ 12, 24, 32, 37, 38, 46, 50; троллейбусы №№ 24, 30, 53. Здесь работают автобусы. Трамваи и троллейбусы ходят по измененным маршрутам», – говорится в сообщении.