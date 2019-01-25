РИАМО - 25 янв. Ярким арт-объектом станции метро «Ржевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) станет декоративное цифровое табло, расположенное на центральной стене перед выходом со станции, интерактивный элемент изготовят в форме арки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Цифровое табло будет показывать текущее время. Его решено сделать в форме арки – данный элемент лежит в основе дизайна всей станции и несет в себе идею временного портала. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, проект БКЛ станет самым грандиозным в истории московского метростроения», – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Еще 12 металлических арок со встроенной подсветкой будут украшать платформу. Они будут достигать высоты четырех метров. По словам главного архитектора Москвы, в настоящий момент изготовлен образец арки по конкурсному решению.

«Работая над дизайном станции «Ржевская», мы ориентировались на исторический контекст места. Мы взяли за основу форму классической арки как символа приглашения войти в город. Ее элементы мы наблюдаем и внутри Рижского вокзала. Сложная криволинейная форма арки была продиктована, с одной стороны, желанием создать яркую архитектурную выразительность, с другой, – необходимостью вписаться в существующую конструкцию типовой станции», – отмечают авторы проекта, архитектурное бюро Blank Architects.

Основной материал в отделке «Ржевской» – классический для московского метро гранит. На входе присутствует желтые оттенки, что продиктовано самой стилистикой Рижского вокзала и одноименной станции, а на выходе – более спокойная цветовая гамма в светлых тонах.

Концепция бюро Blank Architects победила в международном открытом конкурсе на разработку архитектурного облика трех станций БКЛ – «Шереметьевской», «Ржевской» и «Стромынки», проводимого под руководством Москомархитектуры.