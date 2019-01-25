РИАМО - 25 янв. В Москве на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов столкнулись машина скорой помощи и такси, в дорожной аварии пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Вечером 24 января на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло ДТП с участием скорой помощи и такси, в результате пострадали четыре человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.