Бетономешалка зацепила и порвала провод. В результате, по некоторым данным, нарушено движение трамваев. Также уменьшилась скорость движения автомобилей.
|Температура
|-18˚C … -16˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|755 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 5 м/с
|Температура
|-11˚C … -9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 9 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|736 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
Бетономешалка зацепила и порвала провод. В результате, по некоторым данным, нарушено движение трамваев. Также уменьшилась скорость движения автомобилей.
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