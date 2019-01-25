РИАМО – 25 янв. Трамваи встали из-за бетономешалки, порвавшей провод на востоке Москвы утром в пятницу, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная».
«Бетономешалка зацепила и порвала провод. В результате, по некоторым данным, нарушено движение трамваев. Также уменьшилась скорость движения автомобилей», – говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города.
Видео с места обрыва трамвайных проводов бетономешалкой в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии