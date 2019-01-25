РИАМО - 25 янв. Комплекс городского хозяйства Москвы готов к предстоящим снегопадам в полной мере, для уборки снега на дороги столицы выведут около 9 тысяч единиц спецтехники, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В субботу, 26 января, на смену морозам придет метель, которую принесут облачные циклоны с юга. Ожидается снегопад, метель и усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Синоптики прогнозируют, что в выходные в Москве ожидается снегопад. Коммунальные службы города готовы к нему в полной мере. Для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники», – заявил Бирюков.

Он напомнил, что в городе круглосуточно работают снегосплавные пункты. В столице действуют 56 стационарных снегосплавных пункта и 38 мобильных установок.

В материале уточняется, к утру понедельника прирост свежевыпавшего снега в Москве составит порядка 14-17 сантиметров.