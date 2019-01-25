РИАМО - 25 янв. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя в Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники с марта 2017 года под угрозой применения насилия ежемесячно требовали у 25-летнего предпринимателя денежные средства за криминальное покровительство. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий у одного из торговых комплексов в Павловском Посаде при передаче очередной требуемой суммы были задержаны 32-летний вор в законе по кличке Ярый и 30-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемых поместили под стражу. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников, а также соучастников группы.