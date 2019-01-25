РИАМО - 25 янв. Обследование несущих и ограждающих конструкций гипермаркета «Глобус» в подмосковном Щелкове назначили после обнаружения трещины в полу длиной 104 метра, на время проведения экспертизы магазин закрыли, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в торговом центре на Пролетарском проезде, дом 18. Трещину в полу длиной 104 метра и шириной в 1 сантиметр нашли ночью 24 января сотрудники службы безопасности при обходе помещений гипермаркета «Глобус».

«Под руководством главы городского округа Щелково Алексея Валова состоялось внеочередное заседание КЧС и ОПБ, на котором принято решение прекратить деятельность ООО «Гипермаркет Глобус» в городе Щелково до проведения окончательного обследования несущих и ограждающих конструкций силами специализированной организации. Для проведения экспертизы привлекается ФБГУ «ВНИИ ГОЧС», – говорится в сообщении.

Глубина трещины не сквозная и будет определена экспертной организацией. Внизу на первом уровне располагается автомобильная парковка. На время проведения экспертизы функционирование гипермаркета приостановлено.

Ранее из здания гипермаркета было выведено 200 покупателей (без детей), 120 человек персонала и 20 сотрудников охраны, добавляется в материале.