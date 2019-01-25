РИАМО - 25 янв. Демонстрационный павильон, посвященный Московским центральным диаметрам (МЦД), уже посетили более 13,5 тысяч человек со дня открытия, интерес к нему проявляют также иностранцы, прибывшие из Италии, США, Германии, Франции, Египта, Марокко, Китая, Ирландии и других стран, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«МЦД — один из самых крупных транспортных проектов столицы. Павильон Московских центральных диаметров позволяет познакомить горожан с особенностями нового для города вида транспорта, а также рассказать жителям о влиянии МЦД на транспортную систему столицы. Интерес к павильону со стороны москвичей постоянно увеличивается. Его посещают также иностранцы, прибывшие из Италии, США, Германии, Франции, Египта, Марокко, Китая, Ирландии и других стран», — сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В павильоне можно узнать о будущих маршрутах, инфраструктуре и пассажирских сервисах этого вида транспорта. Павильон начал работать на площади Киевского вокзала 21 декабря прошлого года. Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Особенной популярностью павильон пользуется у молодых людей. Около 30% гостей — люди в возрасте 25–35 лет.

В демонстрационном павильоне установлены интерактивные панели, с помощью которых можно построить оптимальные маршруты движения по городу после запуска диаметров. Устройство покажет, сколько времени сэкономит пассажир, пользуясь новым видом транспорта, и на каких станциях можно будет пересесть на метро или поезда Московского центрального кольца (МЦК).

Главный экспонат павильона — полноразмерный макет поезда «Иволга». Именно эти составы станут перевозить пассажиров на первых двух диаметрах. Здесь можно воспользоваться всеми услугами и сервисами, которые будут доступны в настоящей «Иволге»: бесплатным Wi-Fi, USB-зарядками для гаджетов, креплениями для перевозки велосипедов. Также в модели «Иволги» можно увидеть бегущие строки в салоне и информационные экраны.