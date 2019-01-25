РИАМО - 25 янв. Главный цветочный кот страны, который живет в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», не испытывает трудностей в морозную погоду, зверька, который гуляет сам по себе, пускают погреться во все помещения, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

«Так как кот дикий и гуляет сам по себе, условия для него совершенно всегда одинаковые и они не поменялись. Как только охрана нашего лабораторного корпуса, всех ресторанов видит, что кот подходит к двери, его запускают внутрь. То же касается и комплекса главного входа, наших касс, потому что, как известно, день и ночь он часто проводит в кассах ботанического сада, он больше всего любит это место. Поэтому жизнь его - это сплошное удовольствие», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что в кассах у кота хранится неограниченный запас корма, поэтому он самостоятельно решает, сколько съесть.

На территории «Аптекарского огорода» живут коты, которые являются потомками царских котов времен Петра I, основавшего ботанический сад в 1706 году.

Цветочные коты прославились в декабре 2015 года, когда аномальное потепление способствовало их массовым походам за валерианой. Во время одного из них животные даже сломали табличку с названием растения. Нанюхавшись валерианы, коты вели себя неадекватно, после чего впадали в продолжительный сон.

Весной 2016 года коты из ботанического сада МГУ снова попали в СМИ, когда умудрились съесть первый урожай бананов.