РИАМО - 25 янв. Свыше 400 школьников и студентов колледжей в Москве присоединились к программе «Музеи – детям» с сентября 2017 года, самым популярным музеем, участвующим в проекте, остается Дарвиновский музей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Программа «Музеи – детям» открылась почти полтора года назад – в сентябре 2017-го. За это время ее участниками стали 408928 школьников и студентов колледжей. Они бесплатно посетили больше 90 московских музеев и галерей», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Всего школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы более 615 тысяч раз.

Самым популярным музеем, участвующим в проекте, остается Дарвиновский музей. С 1 сентября 2017 года его посетили почти более 72 тысяч раз. На втором месте — музеи-заповедники «Коломенское», «Люблино» и «Измайлово». Эти площадки школьники посетили свыше 60 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров Музей космонавтики — около 56 тысяч посещений.