РИАМО - 25 янв. Столичные студенты за 6 лет получили почти 2,4 миллиона карт москвича, на которые зачисляют стипендии, также их используют для льготного проезда на общественном транспорте и получения скидок на покупки в магазинах, сообщается на официальном портале мэра города.

«Карта москвича для студентов является полноценным банковским приложением с возможностью бесконтактной оплаты. С ее помощью можно совершать покупки, в том числе в интернете, и получать скидки у партнеров: это не только сетевые магазины, но и медучреждения, кафе и рестораны, а также организации, оказывающие бытовые услуги. Студенты ряда вузов используют карты как кампусную и как пропуск в университет», - сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В 2018 году карты москвича начали выдавать аспирантам и ординаторам. Их получили около 20 тысяч человек из этих категорий. Студенту, ординатору и аспиранту оформить карту москвича можно через портал mos.ru. Для этого необходимо заполнить форму, указав свои персональные данные и название учебного заведения.

Перед этим рекомендуется проверить, внесена ли ваша фамилия в реестр студентов. Это можно сделать по ссылке. Если в реестре вас не оказалось, нужно обратиться к ответственному сотруднику своего учебного заведения. Получить социальную карту можно в одном из центров «Мои документы», на ее изготовление понадобится не больше 30 дней. Сейчас карты есть у около 417 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов.

Карты москвича есть и у других горожан. Они действуют с 2013 года. В общей сложности ими пользуются 4,8 миллиона жителей Москвы. Это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи, а также школьники и молодые мамы.

Самая популярная услуга для держателей карт — получение скидок в магазинах. Сейчас в дисконтной программе участвуют 17,5 тысяч торговых предприятий, из которых 7,5 тысяч находятся на территории Москвы и Московской области.