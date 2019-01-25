РИАМО - 25 янв. Государственный исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля по случаю своего дня рождения, посетить можно весь музейный комплекс, включая храм Василия Блаженного и Музей Отечественной войны 1812 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По случаю дня рождения Государственный исторический музей дарит возможность бесплатно посетить все объекты музейного комплекса. Москвичи и гости столицы смогут увидеть постоянные экспозиции и специальные выставки крупнейшего музея страны», – говорится в сообщении.

В этот же день на экскурсии в сопровождении гидов введут 90-процентные скидки. Праздничный тариф на услугу составит всего 100 рублей. Бесплатные билеты можно будет получить в кассах музейного комплекса.

Для посетителей Исторического музея организаторы подготовили театрализованные программы, исторические реконструкции, викторины для взрослых и детей, разнообразные мастер-классы, а также более 30 обзорных экскурсий. В течение всего дня в парадных сенях главного здания Исторического музея будут показывать теневой спектакль «Исторический музей», посвященный интересным страницам истории учреждения.

9 февраля для гостей также будет работать фотозона, где можно бесплатно сфотографироваться на средневековом троне со щитом, мечом и в шлеме. Она будет открыта с 10:00 до 20:00 в зале номер восемь.

В зале номер 20 пройдут мини-лекции по истории книгопечатания в России. Участникам предложат сделать открытку с изображением музея при помощи печатного станка. Готовые открытки гости смогут забрать себе.