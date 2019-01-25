РИАМО - 25 янв. В центре Москвы на Лесной улице завершили реставрацию ансамбля Миусского трамвайного депо, который является образцом промышленной архитектуры 19-20 веков, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Миусское трамвайное депо — одно из старейших в Москве. Над его созданием работали несколько архитекторов и инженеров, в том числе автор знаменитой Шуховской башни Владимир Шухов. Реставрация проводилась за счет привлечения частных инвестиций. Для этого депо передали в долгосрочную аренду инвестору по итогам открытого аукциона. Специалисты провели большую работу, восстановив исторический облик фасадов», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Комплекс зданий строился с 1874 по 1910 год. В него входили административно-жилой корпус, большой вагонный сарай, мастерская, вагонный сарай с котельной, кладовая с проходной, а также ограда вокруг трамвайного парка. Весь ансамбль выполнен в стиле промышленной неоготики, или русского промышленного эклектизма. Два здания по своей композиции и планировке напоминают готические храмы в виде трехнефных базилик — строений прямоугольной формы, состоящих из трех различных по высоте нефов.

Ансамбль Миусского трамвайного депо — объект культурного наследия регионального значения. Все работы по реставрации и приспособлению объекта к современному использованию проходили под контролем специалистов департамента культурного наследия города.

«Реставраторы долго и кропотливо изучали архивные фотографии, чертежи и документы. В результате каждый корпус Миусского депо обрел тот внешний вид, который имел на момент постройки. Одна из интересных деталей — въездные ворота вагонного сарая. Дело в том, что в 1950-х годах, когда трамвайный парк перестроили в троллейбусный, ворота пришлось увеличить в высоту, а некоторые — объединить между собой. Реставраторы вернули проемам их исторические габариты», — подчеркнул Емельянов.

Красные кирпичные корпуса украшены витражами. Декор зданий, в том числе и наличники, тоже выполнен из красного кирпича. На фасадах можно увидеть филенки (декоративные выемки), фризы (зубчатые горизонтальные полосы), круглые и ромбовидные детали, ступенчатые башенки. До наших дней облик здания сохранился практически без изменений, но его фасады и декоративные элементы выкрасили в красный и белый цвета. Реставраторы очистили стены от краски, укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные элементы декора, заделали трещины и швы, а также привели в порядок кровли корпусов.

Реставрация затронула и интерьеры исторических строений. Например, в корпусе 4, где раньше располагались мастерские по ремонту вагонов, привели в порядок лестницы с ограждениями, а также пол, выложенный из метлахской плитки.