РИАМО - 25 янв. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха опустится до 15 градусов мороза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 12 – минус 10, по области минус 15 – минус 10 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление в средине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе сохранится морозная погода с температурой воздуха на 6 – 7 градусов ниже климатических показателей, что в сочетании с высокой влажностью воздуха ощущается человеком, как сурово-морозная. Атмосферное давление растет и будет на 10 единиц выше климатической нормы.

«По медицинской классификации – это выраженный спастический тип погоды, который является неблагоприятным для метеозависимых людей. Плохо могут почувствовать себя гипертоники и гипотоники, усиливаются сосудистые спазмы, особенно на морозном воздухе, иногда вплоть до приступов стенокардии, нарушается сердечный ритм, возможен резкий подъем артериального давления, повышается вероятность бронхоспазма или одышка», – добавляется в материале.

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при выходе на мороз из тепла, иметь при себе лекарство, которое поможет избежать приступов ухудшения самочувствия.