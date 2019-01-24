РИАМО - 24 янв. В подмосковной Балашихе начали запускать в квартиры жильцов дома, где вечером в четверг произошел пожар, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило в МЧС в 20:37. Горела квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Дом не газифицирован. До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 30 человек, из них пятеро - дети.

«Начали запускать людей в квартиры только что», - сказал собеседник агентства.

По словам главы городского округа Сергея Юрова, на время эвакуации жильцов обеспечили горячим питанием и чаем. Дом на 400 квартир был введен в эксплуатацию в 2018 году. В нем прописано 40 человек. В большинстве квартир ведется ремонт.

По словам начальника балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александра Костикова, в тушении пожара было задействовано около 10 единиц спецтехники и более 30 человек.

В результате хлопка газового баллона и возгорания в одной из квартир смертельные травмы получили двое рабочих, проводивших ремонтные работы. Следователи начали проверку.