РИАМО - 24 янв. Следственные органы организовали проведение доследственной проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона и возгорания в одной из квартир городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило в МЧС в 20:37. Горела квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Дом не газифицирован. До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 30 человек, из них пятеро - дети.

«По предварительным данным, вечером 24 января в квартире, расположенной на 15-м этаже в многоквартирном жилом доме в городском округе Балашихе, во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка и возгорание. В результате смертельные травмы получили двое рабочих, проводивших ремонтные работы в указанной квартире», - говорится в сообщении.

Также произошло повреждение стены дома и шахты лифта. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.