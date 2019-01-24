РИАМО - 24 янв. Пожар в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе ликвидировали, в результате происшествия два человека погибли, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожар ликвидировали. К сожалению, два человека погибли. Предположительно, рабочие», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент устанавливаются причины возгорания.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило в МЧС в 20:37. Горела квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Дом не газифицирован. В 21:30 было ликвидировано открытое горение. До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 30 человек, из них пятеро - дети.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области опроверг эту информацию. На самом деле в доме произошло возгорание в квартире, от жары полопались стекла, что со стороны походило на взрыв.