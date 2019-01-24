РИАМО - 24 янв. За прошедший год в Московской области обследовано более 5 тысяч многоквартирных домов, ремонт газового оборудования проведен в 680 жилых домах, сообщается на сайте Госжилинспекции Подмосковья.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе принимают меры для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, связанных с газовым оборудованием. Ведомство принимает активное участие в мероприятиях по предупреждению возникновения ЧП, связанных с неисправностью внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).

«В 2018 году сотрудниками Госжилинспекции Московской области обследовано более 5 тысяч многоквартирных домов. Было выявлено 3465 нарушений в эксплуатации ВКГО и ВДГО. В частности, по результатам проведенных проверок собственникам жилых помещений было выдано более тысячи предписаний на устранения нарушений», – сказал глава ведомства Вадим Соков.

Также по предписаниям осуществляется приостановка подачи газа в дома или квартиры в случае выявления неисправностей в работе бытового газового оборудования до устранения неполадок. Такой метод применяли в трех многоквартирных домах и 416 квартирах.

«Госжилинспекция не только выявляет нарушения, но и добивается их устранения. Так, в 2018 году по нашим предписаниям в 680 жилых домах был произведен ремонт внутридомового газового оборудования, в 882 многоквартирных домах устранены нарушения обязательных требований, установленных законодательством, в 112 квартирах была произведена замена внутриквартирного газового оборудования», – добавил Соков.

Он уточнил, что Госжилинспекция и министерство жилищно-коммунального хозяйства региона способствовали включению ряда домов Подмосковья в программу капитального ремонта на 2017-2018 годы, в рамках которой в 213 жилых домах газовое оборудование было заменено.

Еще один пункт деятельности ведомства в данном направлении касается ведения разъяснительной работы среди жителей о правилах эксплуатации газового оборудования. При проведении выездных проверок инспекторы информируют граждан о необходимости соблюдения техники безопасности, распространяют среди жителей листовки «Безопасное использование газа в квартире. Правила поведения при утечке газа».

Также ведомство обязывает управляющие компании размещать информацию о безопасном использовании ВКГО на общедворовых и внутриподъездных информационных стендах, на сайтах и в муниципальных СМИ. Тема обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования затрагивается на форумах «Управдом» и в ходе акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».

«Для обеспечения безопасной эксплуатации газового хозяйства и для удобства жителей Госжилинспекция Московской области с 2017 года ведет сбор и обобщение информации о специализированных организациях, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию газового оборудования в многоквартирных домах Московской области», - добавляется в материале.

В Реестр уведомлений о начале и осуществлении данной деятельности внесено 350 специализированных организаций, работающих с газовым оборудованием. Наличие реестра обеспечивает эффективное ведение мониторинга состояния газового хозяйства, а для жителей Подмосковья – это отличная возможность выбора надежной фирмы.

«На сегодняшний день типовые договоры на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования направлены в 70% газифицированных квартир Московской области, благодаря чему жители заключают договоры на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного оборудования. Мы планируем добиться того, чтобы до конца 2019 имели и соответствующие договоры», – отметил Соков.

По его словам, регулярные техосмотры газового оборудования специализированными организациями исключат возникновение ЧП.

На сегодняшний день жилой фонд региона составляет более 54 тысяч МКД. Из них газифицировано – 40627 домов. В них расположены 1 986 464 квартиры с централизованным газоснабжением. Во всех домах с газом, находящихся под управлением УК, заключены договоры на техобслуживание и ремонт газового оборудования.

В Подмосковье работают 928 управляющих организаций, которые обслуживают порядка 90% газифицированного жилищного фонда региона.