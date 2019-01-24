РИАМО - 24 янв. Два человека погибли в результате пожара в доме на улице Кольцевой в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Балашихе погибли два человека, других пострадавших на данный момент не обнаружено. На месте работали семь бригад скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф», - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило в МЧС в 20:37. Горит квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Дом не газифицирован.

В 21:30 было ликвидировано открытое горение. До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 30 человек, из них пятеро - дети.

К тушению пожара привлекли 35 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС – 11 человек и три единицы техники.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области опроверг эту информацию. На самом деле в доме произошло возгорание в квартире, от жары полопались стекла, что со стороны походило на взрыв.