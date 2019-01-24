РИАМО - 24 янв. Семисекционный жилой дом переменной этажности в ЖК «Отрадный» в подмосковных Мытищах планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья проводят проверку строительства корпуса 11 ЖК «Отрадный», который возводится в микрорайоне 36, 36А, 37 в Мытищах.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасадов, а также кирпичной кладки внутренних перегородок, идет монтаж внутренних инженерных сетей. Строительство ведется в соответствии с графиком», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Планируемый срок завершения работ – четвертый квартал 2020 года. По проекту общая площадь семисекционного жилого дома переменной этажности (14-22) составляет 63524 квадратных метра. Дом рассчитан на 828 квартир, площадь которых – 41586 квадратных метра. Площадь помещений общественного назначения – 2047 квадратных метров.

На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Застройщиком объектов выступает ООО «Инвест-строй».