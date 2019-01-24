РИАМО - 24 янв. В поселке Дубовая роща Раменского района завершилось строительство блочно-модульной котельной, ее мощность составляет 500 киловатт, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к проведению проверки по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии (ЗОС) требованиям технических регламентов и проектной документации», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян.

Мощность блочно-модульной котельной составит 500 киловатт. Застройщиком выступает АО «Раменская теплосеть».