РИАМО - 24 янв. Многоэтажный дом в подмосковной Балашихе, где из-за пожара вылетели стекла, создав иллюзию взрыва, не газифицирован, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило в МЧС в 20:37. Горит квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20.

«Это жилой дом, разноуровневый (7, 12, 15 этажей), Г-образный, девятиподъездный, монолитный, не газифицирован. Год постройки – 2017-й. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в квартире на 15-м этаже», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 30 человек, из них пятеро - дети. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

К тушению пожара привлекли 35 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС – 11 человек и три единицы техники.

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области также сообщил РИАМО, что информация о хлопке газа в доме не подтверждается.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области опроверг эту информацию. На самом деле в доме произошло возгорание в квартире, от жары полопались стекла, что со стороны походило на взрыв.