РИАМО - 24 янв. Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире жилого дома в микрорайоне Янтарный подмосковной Балашихи, огонь тушат 35 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 20:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Янтарный, улица Кольцевая, дом 20. Из-за жары в квартире лопнули стекла, что создало видимость взрыва. На месте также работают подмосковные следователи.

«Повышенный номер пожара не объявлялся, подразделения работаю по 1 «БИС». В 21:25 - локализация пожара. В 21:30 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания в квартире в Балашихе привлекли десять единиц техники и 35 человек.