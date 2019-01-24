РИАМО - 24 янв. Подмосковные следователи выехали в Балашиху, где произошел пожар в квартире многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.
В квартире многоэтажного дома в балашихинском микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20, происходит пожар. Там работают подразделения МЧС. Из-за жары лопнули стекла, что создало видимость взрыва. Для тушения возгорания привлекли 10 единиц техники и 30 человек.
«В следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области поступила информация о возгорании в одной из квартир, расположенной в многоэтажном жилом доме и обрушении части кровли. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также установления наличия либо отсутствия пострадавших на место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Московской области», - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших на пожаре в Балашихе уточняется.
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