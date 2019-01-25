РИАМО - 25 янв. Учащиеся столичных и подмосковных вузов в пятницу отмечают День российского студенчества, также сегодня праздник у всех Татьян.

В столице День студента впервые отмечают на общегородском уровне. Праздник «Московский день студента» проведут на 32 тематических площадках. Здесь состоятся интеллектуальная игра «IQ-гонка», экскурсии, рэп-баттл, турнир по киберспорту и множество других интересных событий. Также студентов ждет городской квест «Я люблю тебя, Москва».

В горнолыжных спорткомплексах учащиеся столичных вузов смогут бесплатно покататься на лыжах и сноуборде. Праздничные программы подготовили для гостей и на 15 городских катках.

Кроме того, в праздничный день Московская канатная дорога подарит всем студентам скидку в размере 10%. В Московской городской думе, издательстве «Просвещение» и офисе Mail.ru Group пройдут бесплатные экскурсии для студентов. На протяжении всего дня во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре будет проходить форум «Молодой предприниматель Москвы».

С 12:00 до 18:00 будут работать дискуссионные площадки «Диалог на равных» в Московском техническом университете связи и информатики, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском финансово-юридическом университете МФЮА и в других вузах.

Финальным событием праздника в Москве станет дискотека на льду и грандиозный концерт на катке «Ракета» на ВДНХ.

В шести подмосковных вузах в пятницу также пройдут праздничные мероприятия. Концерты, лекции, награждения, спортивные и интеллектуальные игры ждут учащихся в Московском государственном областном университете, университете «Дубна», Орехово-Зуевском университете, Коломенском университете, Технологическом университете и Академии социального управления.

Кроме того, в областных вузах и колледже «Подмосковье» в Клину пройдет всероссийская акция «Татьянка», организованная командой «Молодежка ОНФ». Студенты получат открытки с образом «Татьянки» – собирательного персонажа, демонстрирующего зарисовки из студенческой жизни. Также студенты старших курсов будут вручать свои конспекты и книги первокурсникам в обмен на добрые дела.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.