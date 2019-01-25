РИАМО - 25 янв. С пятницы и по 27 января изменен график работы Московской канатной дороги, это связано с проведением международных соревнований по сноуборду и горным лыжам, сообщается на сайте канатной дороги.

«В ближайшую пятницу, субботу и воскресенье начнем принимать посетителей на час раньше. В эти дни канатная дорога работает с 11:00 до 22:00 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Изменение режима работы связано с тем, что в эти дни на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы» будут проходить международные соревнования: Кубок Европы по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» и этап Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом».

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной, временно не работает, несет спортивное назначение) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.