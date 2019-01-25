РИАМО - 25 янв. С пятницы в столице ограничено движение на участке Ленинградского проспекта и рядом с ним, это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения. Участок 1: дублер Ленинградского проспекта в районе дома 59. Особенности – две полосы. Участок 2: Ленинградский проспект в районе дома 49/2. Особенности: одна полоса. Период: с 25 января по 15 апреля круглосуточно», - говорится в сообщении.

С 1 февраля по 30 апреля будут ограничивать движение частично по одной полосе на улице Острякова в районе дома 6, в районе дома 2/49, по одной полосе – на улице Викторенко в районе дома 8, по одной полосе частично – на улице Викторенко в районе дома 4, корпус 1, в районе дома №49/2 по Ленинградскому проспекту.

По одной полосе также ограничат движение в проезде Аэропорта в районе дома 11.

Ограничения связаны с продлением сроков реконструкции инженерных сетей.