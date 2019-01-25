РИАМО - 25 янв. В Подмосковье во второй раз проведут акцию «Покорми птиц», ее старт состоится в пятницу в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По инициативе Минэкологии в Московской области во второй раз проводится акция «Покорми птиц». В рамках акции сотрудники предприятий и организаций, руководители органов власти, неравнодушные жители Подмосковья вывешивают в своих муниципалитетах кормушки для птиц, которые страдают от сокращения кормовой базы в зимние холода», – отмечается в сообщении.

Старт акции даст заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, который повесит кормушку в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной.

В акции также примет участие легендарный вратарь сборной СССР по хоккею, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира Владимир Мышкин, который подарит детям-участникам клюшки со своим автографом. Куракин передаст эстафету акции коллегам по правительству и руководителям муниципальных образований.

«Акция «Покорми птиц», запущенная Минэкологии в прошлом году, имела огромный успех: ее поддержали в 51 муниципальном образовании Подмосковья. Самыми активными, напомню, стали жители Королева: там в акции приняли участие около 6 тысяч жителей», – заявил Куракин.

Он обратился к жителям Подмосковья с просьбой позаботиться о птицах.

«Однако хочу напомнить, что делать это нужно правильно. Орнитологи рекомендуют вывешивать кормушки, снабженные крышами и бортиками. В качестве корма лучше всего подойдут хлебные крошки, несоленые и нежареные семечки подсолнуха. Не следует класть в кормушки крупные куски хлеба, которые на морозе (становятся – ред.) слишком твердыми и непригодными для еды», – подчеркнул Куракин.

Минэкологии приглашает всех жителей Подмосковья принять участие в акции и публиковать снимки со своими кормушками в социальных сетях с хэштегом #покормиптиц.