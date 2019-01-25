РИАМО - 25 янв. В Центре культуры и искусств Рузы в пятницу состоится торжественная церемония вступления в должность главы Рузского городского округа Татьяны Витушевой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Планируется, что в мероприятии примут участие представители правительства Московской области, депутаты Московской областной думы, совета депутатов округа, руководители предприятий и учреждений, представители общественной палаты и политических партий», - говорится в сообщении.

В начале ноября 2018 года экс-руководитель округа Максим Тарханов объявил о сложении с себя полномочий и перешел на работу в правительство Москвы. В начале декабря 2018 года исполняющей обязанности главы Рузского городского округа стала Витушева. 18 января совет депутатов округа единогласно проголосовал за назначение Витушевой главой Рузского городского округа.

Сразу после этого Витушева обозначила приоритетные задачи, в их числе – снижение тарифов ЖКХ посредством перевода котельных на газ и установки приборов учета, создание рабочих мест, улучшение материально-технической базы детских садов, школ, больниц, домов культуры, а также вопросы благоустройства.