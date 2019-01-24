РИАМО - 24 янв. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс продолжили полемику о бедности россиян, на этот раз Чубайс предложил заменить Захарову на Ольгу Бузову, сообщает Газета.ru.

Полемика между дипломатом и предпринимателем возникла после того, как последний написал в своем Facebook следующую фразу: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Официальный представитель МИДа не оставила без внимания такую публикацию и напомнила, что сам Чубайс в течение долгого времени был членом правительства, а потому именно с него стоит спрашивать за причины сложившейся в стране ситуации.

«Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции «Бизнес FM» прокомментировал свою полемику с официальным представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой об уровне жизни в России. Он подчеркнул, что считает дискуссию завершенной, а выводы из нее «очевидными», - уточняется в материале.

Он призвал спокойно оценить полемику и отметил, что для обмена мнениями характерны «эмоциональные перехлесты». Также Чубайс добавил, что попытался ответить на поставленный Захаровой вопрос «в каком-то олдскульном режиме». Он выразил «восхищение» мастерством Захаровой вести диалог, где ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт.

«Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», - сказал глава «Роснано».

Он предложил поменять местами Захарову и бывшую ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. В частности, он указал на популярность Бузовой и ее «новый молодой образ».

«У Бузовой колоссальная поддержка, кажется 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», - пошутил Чубайс.

Он добавил, что Захарова основала новый жанр развлечения – «политикотейнмент».