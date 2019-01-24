РИАМО - 24 янв. В подмосковной Балашихе произошло возгорание в квартире на 14-м этаже дома, от жары в доме полопались стекла, взрыва не было, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе.

«Информацию о взрыве не подтверждаем. В квартире многоэтажного дома в Балашихе происходит пожар. Там работают наши подразделения. Из-за жары лопнули стекла, что создало такую видимость (взрыва – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

На сайте Главного управления МЧС России по Московской области уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 20:37. Горит квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Для тушения возгорания привлекли 10 единиц техники и 30 человек.

Видео из квартиры в Подмосковье, где произошёл взрыв>>