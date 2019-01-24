РИАМО – 24 янв. Завершена реконструкция производственного корпуса на улице Промышленной в Егорьевске, площадь здания увеличилась примерно на 1,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После проведения проверки по извещению об окончании реконструкции и устранения замечаний заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано производственному корпусу №7 на улице Промышленная в городском округе Егорьевск», – сказал руководитель ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что объект получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию.

В ходе реконструкции выполнена пристройка для размещения дополнительной технологической линии. Площадь объекта с 2592 квадратных метров увеличилась до 4139 квадратных метров.

Застройщиком выступает ООО «Белла». Строительство финансируется из средств инвестора. После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечено более 150 рабочих мест.