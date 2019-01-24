РИАМО - 24 янв. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в этой южноамериканской стране, сообщает Газета.ru.

«Российский лидер выразил поддержку властям Венесуэлы и подчеркнул, что внешнее вмешательство грубо нарушает нормы международного права. Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы) объявила своего председателя Хуана Гуайдо главой государства еще 11 января, на следующий день после инаугурации Николаса Мадуро. В ответ 21 января Конституционный суд объявил, что парламент отныне вне закона. Это и стало спусковым крючком для протестов.

Протесты оппозиции, организованные Гуайдо, продолжаются уже второй день. Президент США Дональд Трамп объявил, что именно Гуайдо признается Вашингтоном как легитимный глава Венесуэлы. Ситуация в стране начинает походить на госпереворот.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным, погибли 16 человек.