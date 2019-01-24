РИАМО - 24 янв. Государственный Исторический музей в столице проводит проверку фонда древнерусской живописи после того, как сотрудник фондохранилища не выдал старинную икону «Богоматерь Смоленская Шуйская» на плановую выставку, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы музея.

«В настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи - около 30 тысяч единиц хранения, только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности в деле учета и процессе необходимой обработки фондов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея после экспонирования в Мурманском художественном музее. Но в начале декабря 2018 года хранитель не выдал икону на плановую выставку.

«По данному факту было назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена. Следуя предписаниям инструкции по учету и хранению фондов, администрация музея поставила в известность учредителя в лице министерства культуры РФ, а также обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», - добавил представитель пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что старинная икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» исчезла из Государственного Исторического музея.

Шуйская икона Божией Матери – одна из нескольких чудотворных икон Богородицы, с которыми связывают избавление Руси от чумы, которая распространилась летом 1654 года. С 1930-х годов икона считается утерянной. Пропавшая в Историческом музее икона является списком, то есть репликой подлинной иконы, но тоже древним и очень ценным.