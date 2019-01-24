РИАМО – 24 янв. Московское метро поздравит пассажиров с Днем студента, столичных студентов ждут памятные сувениры за отличные отметки в зачетке, сообщается на сайте подземки.

Для студентов вузов и средних специальных учебных заведений организовали праздничную акцию. Для участия в ней необходимо подойти на стойку «Живое общение» на станции «Пушкинская» 25 января до 20:00.

«Студентам необходимо показать сотруднику информационной стойки «Живое общение» зачетную книжку с отличными оценками по всем сданным предметам. Всех студентов-отличников отметят подарками с символикой московского метро», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Традиционно участники «Музыки в метро» на площадках проекта исполнят песенку студента.

В этом году Московский день студента впервые пройдет на общегородском уровне. Двадцать пятого января по всей столице будут работать 32 тематические площадки. Программа мероприятий разрабатывалась специалистами комитета общественных связей и молодежной политики совместно с представителями студенческих объединений.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татианы, покровительницы студентов.